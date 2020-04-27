Самолет с россиянами прибыл из Бангкока в Иркутск

В Иркутск прибыл вывозной рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Бангкока, сообщают авиационные ресурсы.

Как следует из данных Flightradar, в Иркутске приземлился рейс SVR3642, передает ТАСС.

Минкомсвязи России сообщало, что в списке пассажиров указан 141 житель российских регионов. Позднее стало известно, что рейсом смогут воспользоваться и другие граждане России. Жителей Приволжского федерального округа доставят в Самару, остальные сойдут в Иркутске.

В четверг Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов, намеченных до 27 апреля, из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте. Рейс Пхукет – Новосибирск был отложен из-за низкой заполняемости.

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