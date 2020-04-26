Кудрин предложил помогать продовольствием самым бедным россиянам

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что необходимо выделять продовольственную помощь наиболее бедным слоям населения.

«Конечно, нужно балансировать с возможностями и думать чуть-чуть о будущем, но сейчас нам [нужно] бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты <...> для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства, и <...> помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами», – сказал Кудрин в эфире «России 24», передает ТАСС.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила против раздачи денег жителям России. По ее мнению, это приведет к взрывному росту инфляции.