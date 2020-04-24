Заразившую пациентов психдиспансера в Тольятти медсестру привлекут к ответственности

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал привлечь к ответственности допустивших массовое заражение медиков и пациентов психоневрологического диспансера в Тольятти, сообщили в оперштабе региона.

Губернатор потребовал привлечь к ответственности всех, кто допустил массовое заражение людей в диспансере, передает «Интерфакс».

«Я хотел бы понимать, как можно привлечь к ответственности сотрудницу, которая не выполнила санитарно-эпидемиологические требования. Здесь должен быть спрос и с главного врача. Прошу исследовать ситуацию и довести до конца», – сказал Азаров.

По данным Минздрава региона, озвученным на заседании оперштаба, медсестра, работающая в диспансере, в нарушение правил самоизоляции, контактировала с сыном, который прибыл из страны, где были случаи заражения коронавирусной инфекцией. Не взяв больничный лист, она продолжила ходить на работу.

По данным Роспотребнадзора, в Тольятти зарегистрирован очаг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди пациентов и персонала ГБУЗ СО «Тольяттинский ПНД». Положительный результат теста на коронавирус подтвержден у 21 человека, передает ТАСС.

Пять медработников и 16 пациентов изолированы под медицинское наблюдение и лечение. Состояние всех заразившихся удовлетворительное.

В России за минувшие сутки подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 60 пациентов, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568.

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