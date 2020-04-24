Роскачество предостерегло от обмана при трудоустройстве на работу онлайн

Роскачество предостерегает фрилансеров от обмана при трудоустройстве на работу онлайн, сообщили в организации.

«Различных схем обмана фрилансеров (а именно так называют тех, кто работает онлайн) масса, большинство из них связаны с неопытностью исполнителя и желанием заказчика не оплачивать сделанную работу. Так, например, заметив новичка, заказчик может дать ему бесплатное пробное задание и пообещать, что в случае успешного выполнения будет регулярно делать заказы и щедро их оплачивать, но итог получится совсем иным. Новичок потратит свое время и приложит все усилия для того, чтобы его работа понравилась заказчику, а тот пропадет, воспользовавшись продуктом труда и ничего за это не заплатив», – передает ТАСС сообщение Роскачества.

Бывает и так, что заказчик пообещал исполнителю вознаграждение за труд, но, получив работу, перестал выходить на связь. Как отметили в Роскачестве, мошенники умудряются собирать целые сайты, по частям отдавая работу неопытным специалистам.

Некоторые нечистые на руку заказчики просят самого исполнителя заплатить некий страховой взнос перед получением задания, после чего благополучно исчезают.



«Чтобы минимизировать риски, Роскачество рекомендует обеим сторонам заключать договор. Чаще всего это договор оказания услуг или договор подряда. Договариваясь с заказчиком об оплате напрямую, вне рамок фрилансовой площадки, где функция договора уже встроена, вы полагаетесь лишь на честное слово и рискуете. Не забывайте и о налогах – фрилансеры попадают под категорию самозанятого населения», – рассказал заместитель руководителя Роскачества Ильи Лоевского.

Во вторник Роскачество назвало самые популярные схемы мошенничества на фоне коронавируса.

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