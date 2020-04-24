Пригожин признался, что перенес тяжелую форму вируса

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как перенес в тяжелой форме вирус во время эпидемии свиного гриппа.

По словам Пригожина, он заболел H1N1 в 2009 году во время гастрольного тура своей жены певицы Валерии. Продюсер отметил, что в какой-то момент у него поднялась температура до 39 градусов, после чего он был вынужден обратиться за экстренной медицинской помощью. В результате его госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Состояние было очень неприятное – сильный кашель, а из-за слабости не мог встать. Невозможно было терпеть: ты задыхаешься и ничего не можешь сделать», – рассказал Пригожин изданию «Собеседник», отметив, что проболел он больше месяца.

«Мне кажется, свиной грипп пострашнее сегодняшнего вируса. Тоже умирали люди, но границы не закрывали», – подвел итог продюсер.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек. В России за прошедшие сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса.

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