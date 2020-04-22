Просроченные на 15 лет аппараты ИВЛ поставили в больницу Владимира

Прокуратура Владимирской области направила в следственные органы материалы проверки о поставке в местную больницу устаревших аппаратов ИВЛ на 6 млн рулей, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении ведомства указывается, что прокуратура «провела проверку опубликованной в СМИ и других источниках информации о поставке в городские учреждения здравоохранения некачественного медицинского оборудования», передает РИА «Новости».

Выяснилось, что в начале апреля 2020 года «для нужд лечебных учреждений поступили 50 аппаратов ИВЛ «ФАЗА – 5 НР», их передали «в инфекционное отделение городской больницы № 6 города Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией».

Сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения на указанные аппараты отсутствовали. Срок их хранения на момент приобретения для нужд лечебных учреждений города Владимира истек более 15 лет назад. Специализированного обслуживания для поддержания пригодности аппараты не проходили.

По информации территориального отдела Росздравнадзора, для работы данного оборудования требуется анестетик «Фторотан» (лекарственный препарат, предназначенный для введения в наркоз), который не используется уже более 15 лет.

«Таким образом, были поставлены не зарегистрированные в установленном законом порядке и недоброкачественные медицинские изделия на сумму 6 млн рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ («Сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере»)», – пояснили в ведомстве.

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