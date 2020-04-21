Отрицательные цены на российскую нефть назвали ошибкой

Компания Refinitiv заявила, что данные об отрицательных спотовых ценах на нефть марок Brent и Urals были ошибкой, сейчас проблема устраняется.

Накануне, 20 апреля, в 21.36 мск Refinitiv опубликовала данные об отрицательных спотовых ценах на Brent и Urals. Так, цена на Brent составила минус 3,5 доллара за баррель, Urals – минус 3 доллара за баррель. Компания Refinitiv в ответ на запрос издания «Ведомости» сообщила, что были опубликованы ошибочные данные, компания занимается устранением проблемы.

Накануне стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%, причем котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позже цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям, до 2,21 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в июне во вторник достигла 21,41 доллара за баррель.

Политолог заявлял, что падение стоимости фьючерсов на нефть марки Ural «мало волнует» россиян, поскольку власти «сделали верные выводы из урока» 1998 года и мудро подготовились к новому шторму.