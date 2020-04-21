Минпросвещения объяснило, как пройдет ЕГЭ в 2020 году

Ученики 11 классов на фоне распространения коронавируса в 2020 году будут сдавать ЕГЭ в стенах своей школы, а не в других учебных заведениях, как прежде, сообщили в Минпросвещения.

«ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях», – передает Ura.ru со ссылкой на ведомство.

Досрочный и основной этапы основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) пройдут с 8 июня по 31 июля.

Проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Валерия Касамара ранее заявила, что отмена или перенос сроков ЕГЭ в 2020 году может привести ко множеству проблем.

Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что решение о корректировке сроков проведения ЕГЭ может быть принято после майских праздников.