Бесплатный образовательный марафон для мечтающих начать карьеру в IT девушек запускают в России

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21 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 14:11  |  vz.ru
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Как США могут наказать Китай за пандемию

США готовят почву для нового удара по КитаюФото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования. Это может стать поводом не только для обнуления достигнутых торговых договоренностей, но и введения экономических санкций против КНР. Какие варианты для удара по Пекину имеются в арсенале Вашингтона и чем может ответить Поднебесная? Подробности...
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«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
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Испытания танков «Армата» в Сирии вызвали сомнения

Т-14 можно было увидеть на парадах в России, но действительно ли новейший танк побывал в боевых условиях в Сирии?Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
«Применение «Армат» в Сирии – это красивая легенда». Такую точку зрения высказывают авторитетные военные эксперты, реагируя на сенсационные слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Почему возникли сомнения в отправке новейших российских танков на сирийские полигоны и для кого было сделано это громкое заявление? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»

Сергей Мардан, публицист
Этот вирус поразил русскую культуру еще на излете советской власти и продолжает пожирать ее изнутри сорок лет. Если этой болезни не нашлось вакцины, я бы предложил носителей на пожизненную изоляцию от госбюджета. Подробности...
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Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем больше свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы. В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора. Подробности...
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С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              Бесплатный образовательный марафон для мечтающих начать карьеру в IT девушек запускают в России

              21 апреля 2020, 14:07

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В понедельник, 27 апреля, всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» запускает бесплатный образовательный онлайн-марафон для девушек, которые хотят начать карьеру в сфере IT. Онлайн-марафон будет реализовываться совместно с проектом GOITGIRLS RUSSIA. Все участницы получат соответствующий сертификат.

              Режим самоизоляции в России повлек за собой всплеск интереса к онлайн-курсам и программам, и особенно этот тренд заметен в области профессионального перепрофилирования, повышения квалификации и профориентации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Отмечается, что женщин в IT-сфере в данный момент не очень много, и приход большего числа девушек в отрасль могло бы стать одним из стимулов к ее развитию и сокращению кадрового голода.

              «Платформа «Россия – страна возможностей» объединяет людей, которые хотят развиваться и участвовать в решении важных для страны вопросов. Сейчас наша жизнь по большей части ушла в онлайн, особенно с введением режима самоизоляции. Самое время попробовать для себя что-то новое, что раньше отпугивало или вызвало скепсис. Девушки принимали активное участие в первом сезоне «Цифрового Прорыва», но гендерное распределение было очень далеко от равновесия. Участниц, а тем более команд с исключительно женским составом, было заметно меньше, чем участников мужского пола. Чтобы расширить аудиторию и помочь девушкам заявить о себе, мы и запускаем онлайн-марафон. Стартует он 27 апреля», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              Дополнительное привлечение женщин в  IT-профессии поможет снизить кадровую потребность в сфере цифровой экономики. Кроме того, одним из основных препятствий для активного участия женщин в развитии IT-отрасли, наравне с нехваткой опыта или отсутствия финансовых возможностей, являются стереотипы об исключительно «мужских» и «женских» профессиях. Именно на сокращение подобных препятствий направлен образовательный марафон.

              Бесплатный марафон будет проходить с 27 апреля по 31 мая на специальной онлайн-платформе. Курс состоит из четырех частей, и посвящен ключевым направлениям развития карьеры в сфере информационных технологий: управление IT-проектами; дизайн цифровых продуктов; мобильная разработка на Flutter; интернет-маркетинг.

              «В IT-отрасли сейчас происходят колоссальные изменения. Вместе с огромной нагрузкой и новыми вызовами перед отраслью открываются интересные перспективы. И в связи со стремительным ростом потребность в качественных специалистах будет только расти. Подготовка качественных кадров, профориентация молодых специалистов, поддержка молодых проектов выходит на первый план и становится базисом для развития всей экономики России», – отметил директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

              Образовательный блок марафона состоит из восьми занятий, которые позволят участницам познакомиться и оценить ключевые IT-профессии. Участницы смогут разобраться в процессе разработки IT-продукта, узнать о наиболее актуальных методах управления проектом и продуктом, попробовать себя в дизайне, подружиться с новыми технологиями и программированием, вдохновиться успешными примерами представительниц IT-сферы.

              Организаторы марафона предоставят всестороннюю техническую и информационную поддержку, а также доступ к презентационным и видеоматериалам.

              Отметим, что всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» – это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».


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