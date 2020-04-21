Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.01 индекс Мосбиржи терял 1,42% и достигал отметки в 2490 пункта, индекс РТС падал на 3%, до 1036,12 пункта, отмечает ТАСС.

К 10.11 мск индексы ускорили снижение: индекс Мосбиржи потерял к этому времени 2,26%, до 2468,79 пункта, а РТС 4,19%, до отметки в 1023,61 пункта.