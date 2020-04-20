Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.01, индекс Мосбиржи терял 0,14% и достигал отметки в 2531,3 пункта, индекс РТС – 0,86%, до 1069,4 пункта, передает ТАСС.

К 10.10 индекс Мосбиржи снижается на 0,34%, до 2526,41 пункта, а РТС – на 1,39%, до отметки в 1063,69 пункта.