Минюст предложил меры поддержки адвокатуры, нотариата и НКО

В условиях неблагоприятной обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, Минюст России предлагает распространить на адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой, и некоммерческие организации меры поддержки, разрабатываемые правительством в отношении малого и среднего бизнеса.

«В частности, рассматриваются вопросы о продлении на шесть месяцев для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в определенных отраслях, сроков уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость), включая сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами; о продлении на шесть месяцев для микропредприятий сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Также предложено проработать возможность снижения до 15% совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, применяемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, превышающей минимальный размер оплаты труда», – сообщили в Минюсте.

Отмечается, что целесообразность распространения вышеуказанных мер на адвокатов и нотариусов вызвана особым правовым статусом, который обусловлен возложением на них публично значимой функции по обеспечению конституционных гарантий прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи, предусмотренных ст. 48 Конституции.

«В то же время некоммерческие организации, в том числе социально ориентированные, основной целью которых не является извлечение прибыли, также нуждаются в соответствующих мерах поддержки», – говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство предлагает перенести для некоммерческих организаций срок представления отчетности (предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 г. № 212 «О мерах по реализации отдельных положений Федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций», а также нормативными правовыми актами Минюста России) с 15 апреля 2020 г. на 1 июня 2020 г.

Ранее премьер России Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что правительство предлагает распространить мораторий на проверки на социально ориентированные некоммерческие организации.

Общественник Александр Ткаченко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что господдержка НКО позволит успешнее бороться с коронавирусом.