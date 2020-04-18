Минздрав одобрил применение гидроксихлорина для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения не видит препятствий для использования китайского препарата гидроксихлорохин, незарегистрированного в России, для лечения коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства.

«С позиций клинической фармакологии, никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием», – передает ТАСС сообщение Минздрава.

Ранее профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга заявил, что гидроксихлорохин доказал эффективность в лечении коронавируса, но назначать его прием себе самостоятельно нельзя.

До этого правительство России распорядилось использовать и распределять гидроксихлорохин для лечения коронавируса.

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