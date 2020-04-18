Роспотребнадзор ответил Минску на претензии к качеству тестов на коронавирус

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18 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 13:15  |  vz.ru
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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
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Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп должен был не только наказывать, но и поддержать ВОЗ и ее усилия в борьбе с эпидемией. Вместо этого он своим наказанием, своим лишением финансирования лишь усиливает влияние Китая на эту организацию. Подробности...

Цензурировать Facebook поручили русофобам

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
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Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
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              Роспотребнадзор ответил Минску на претензии к качеству тестов на коронавирус

              18 апреля 2020, 13:06

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Тест-системы для выявления коронавируса, разработанные государственным научным центром «Вектор», во многом превосходят зарубежные аналоги, их эффективность была подтверждена в Китае, заявили в Роспотребнадзоре в ответ на претензии Белоруссии к качеству тестов.

              В ведомстве заявили, что «тест-системы, разработанные ГНЦ ВБ «Вектор», по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов», передает РИА «Новости».

              «Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов», – говорится в сообщении.

              Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

              Отмечается, что всего с февраля Белоруссии были безвозмездно переданы 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, именно с их помощью выявили первых заболевших в стране, «что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий».

              Всего больше 400 тыс. тест-систем для выявления коронавируса, разработанные государственным научным центром «Вектор», были безвозмездно переданы почти 30 странам, и «в Роспотребнадзор продолжают поступать обращения о предоставлении дополнительных тестов из разных стран».

              «ГНЦ ВБ «Вектор», разработавший тесты, включен Всемирной организацией здравоохранения в перечень референс-лабораторий ВОЗ по новой коронавирусной инфекции, куда любые страны могут направлять образцы для исследований», – подчеркнули в пресс-службе.

              Ведомство заявляет также, что Россия продолжит оказывать содействие другим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

              Роспотребнадзор продолжает внимательно следить за развитием эпидемической ситуации в соседних странах, включая Белоруссию, так как работа по сдерживанию эпидемии в этих странах имеет большое значение для снижения рисков здоровью российских граждан, учитывая тесное взаимодействие на евразийском пространстве.

              Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские тест-системы для выявления нового коронавируса якобы часто дают ошибочные результаты.

              До этого Лукашенко отказался принимать меры для защиты от коронавируса, а также назвал ситуацию с новой инфекцией хорошим уроком для наркоманов и «курцов».

              Напомним,16 марта Россия закрыла границу с Белоруссией для передвижения людей. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что заигрывания Лукашенко с коронавирусом перепугали соседей.


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