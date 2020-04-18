Исполняющего обязанности замглавы Хакасии заподозрили в получении взятки

Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии – министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В Абакане был задержан и. о. заместителя главы Хакасии – министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков. Он подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время идут следственные действия», – приводит текст сообщения ТАСС.

Задержание Новикова прокомментировал глава региона Валентин Коновалов. «Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», – приводит пресс-служба слова Коновалова.

Новиков был назначен министром строительства и ЖКХ в июле 2019 года, а в начале апреля сообщалось о его назначении на должность заместителя главы республики, курирующего также Минтранс региона и Госкомитет энергетики и тарифного регулирования. Но как пояснили в пресс-службе правительства региона, он не был окончательно утвержден в статусе замглавы региона, а имеет статус исполняющего обязанности заместителя главы.

Новиков работал в администрации предыдущего руководителя республики Виктора Зимина, в 2009-2010 гг. был председателем Госкомитета по охране окружающей среды республики, в 2010 году руководил Госкомитетом промышленности и экологии. В 2010-2011 гг. – министр по градостроительству и жилищной политики, 2011-2014 гг. – министр регионального развития республики, а в 2014-2016 гг. Новиков был министром строительства и ЖКХ региона. В 2016-2017 гг. занимал должность замдиректора по строительству ООО «Водный мир», в 2018-2019 гг. – генерального директора АО «Дирекция республиканских рынков».

Напомним, в начале апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали вице-губернатора Кировской области.

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