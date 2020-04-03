ФСБ задержала вице-губернатора Кировской области

Задержан вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, используя служебные полномочия, авторитет и значимость занимаемой должности, создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от предпринимателей региона. К совершению преступлений Плитко привлек доверенных ему лиц, способствуя их назначению на различные должности в подведомственные министерства и учреждения», – передает РИА «Новости» сообщение ведомство.

Там добавили, что согласно схеме преступной деятельности участниками преступной группы было налажено получение взяток от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».

«3 апреля 2020 года при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей Плитко был задержан сотрудниками УФСБ и УМВД по Кировской области. В отношении него СУ СК по Кировской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», – передает РИА «Новости» подчеркивается в сообщении.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в размере свыше 48 млн рублей.

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