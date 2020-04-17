Психолог: Маски в период угрозы коронавируса успокаивают людей

Не важно, защищает ли маска человека, главное, что для него она становится атрибутом, который помогает сохранить психологическое спокойствие вне дома и побороть страх заразиться, заявил газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин.

В МЧС России заявили, что на улицу защитную маску надевать не стоит, так как полезно дышать свежим воздухом. А вот в общественных местах, помещениях – она нужна. Однако Роспотребнадзор рекомендовал обратное: маску нужно использовать сразу при выходе из дома.

«Данный вирус – новый, поэтому не всем до конца понятно, как от него защищаться. К тому же, сейчас у нас просто огромное количество источников информации, озвучивающих разные мнения. Тем не менее, маска стала неким атрибутом. То есть, люди наделяют ее некими способностями, которыми она, возможно, и не обладает. Благодаря этому, человеку становится психологически спокойнее на улице, он преодолевает страх заразиться», – говорит Фомин.

Чувство защищенности – один из главных аспектов психологического здоровья человека, продолжает психотерапевт. Надевая маску, человек создает физическую преграду между собой и собеседником или проходящими мимо людьми.

Ранее в Краснодаре уволили акушерку за то, что в социальных сетях она опубликовала шуточное видео, на котором под музыку раскидывает медицинские маски, а также предлагает их и антисептики обменять на «двушку» в центре города.