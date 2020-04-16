Пушков объяснил, почему Трамп пришел в ужас из-за «Голоса Америки»

Взгляд
16 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
Разделы

Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим

Доллары США теперь раздают практически всем и даромФото: Robin Hausmann/Global Look Press
США вливают гигантские средства в спасение своей экономики, агонизирующей из-за коронавируса. Раздача «денег с вертолета» напоминает происходившее в 2008 году, но только в куда более крупном масштабе. Почему США действуют именно по такому сценарию и какими страшными последствиями все это может грозить мировой экономике?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия не отмечает день победы над Японией

Если сравнивать с Великой Отечественной войной, боевые действия против японцев были стремительными и сверхуспешнымиФото: Евгений Халдей/РИА Новости
Ветеранские организации направили Владимиру Путину письмо с просьбой отложить проведение парада Победы в Москве до окончания эпидемии. Возможно, что в итоге парад состоится 3 сентября. Раньше этот день был государственным праздником и выходным днем − советские люди отмечали победу над Японией, но впоследствии праздник упразднили. По какой причине мы не любим напоминать Токио о его капитуляции?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
Перейти а раздел…

Житель Пекина: К русским отношение изначально лучше, чем к американцам

Сегодня многие китайцы с опаской относятся к любым иностранцамФото: Andy Wong/AP/ТАСС
«Долгое время иностранцы чувствовали, что некоторые проступки, за которые китайца накажут, нам простят. Ну иностранец, «лаовай», ничего не понимает, что с него взять», – сказал газете ВЗГЛЯД живущий в Пекине блогер Александр Копысов. Теперь, после эпидемии, по его словам, иностранцам не делают никаких поблажек. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Поднимать психотравмы на знамя – это тренд поколения

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Бесценным, единственным и неповторимым, разумеется, мнит себя каждый. Ну что ж теперь делать-то. Ну каждый единственный, это понятно. А в поколении старше тридцати еще и каждый второй травмированный. Подробности...

Россия – большой остров для выживания и развития

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сейчас-то видно, что глобализация – это фикция, глобальная разводка мировых эксплуататоров. Пока все было тучно, пышно и хорошо, в нее верили. Сейчас не так, поэтому можно говорить об альтернативе. А именно – о самодостаточной и суверенной экономике. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Сейчас жизненно важно быть оптимистами

Герман Садулаев, писатель, публицист
В экономике прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Альтруизм в период коронавируса

    Самые смертельные вирусы современности

    Как мошенники используют коронавирус

      Перейти а раздел…

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?
          • Снизились

          • Не изменились

          • Повысились

          Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?
          • Могу вообще не выходить из дома

          • 1-2 раза в неделю

          • 3-4 раза в неделю

          • Ежедневно

          Вы хотите вернуться к работе в офисе после режима самоизоляции?
          • Да, мне нравится работать в офисе

          • Нет, дома лучше

          • Моя работа не предусматривает удаленного режима

          • У меня удаленная работа

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Нарушитель самоизоляции в Москве попытался дать взятку полицейскому
              В России подтвердили 3448 новых случаев коронавирусаЭксперт ответил на опасения США из-за испытаний российской ракеты «Нудоль»В России началась разработка легкого фронтового истребителяНазван новый потенциальный переносчик коронавируса
              Заразившийся коронавирусом журналист назвал «странности» болезниКитай отреагировал на версию США о «нулевом пациенте» с коронавирусомВ Израиле провалились очередные переговоры о создании правительстваОписаны последствия коронавируса для легких и мозга
              Полковника Росгвардии задержали за вымогательство 20 млн рублей в ПодмосковьеГрузинские журналисты покидают телеканал обещавшего мочиться в вино ГварамииОпубликовало донесение Жукова Сталину о самоубийстве ГитлераМединский назвал Красную Армию образца 1945 года «лучшей военной машиной в истории»

              Главная тема


              Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим

              цифровой пропуск


              Власти Москвы разъяснили условия поездок на дачу и к родственникам

              «тайный покупатель»


              Министр Решетников не смог получить «нулевой» кредит на зарплату

              Видео

              плюсы и минусы


              Почему власти не вводят режим ЧС

              «Шедевральная деза»


              Обвинениями в адрес Путина в США оправдывают собственную беспомощность

              сексуальный скандал


              Американские либералы загнали себя в ловушку

              массовые погромы


              «Сухой закон» оказался для Африки страшнее коронавируса

              Перемена к лучшему


              Сергей Худиев: Он воскрес, и мы «воскреснем»

              Удивительный феномен


              Ирина Алкснис: Эпидемия напоминает пожар после кражи

              Мыслите позитивно


              Герман Садулаев: Сейчас жизненно важно быть оптимистами

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?

              Пушков объяснил, почему Трамп пришел в ужас из-за «Голоса Америки»

                 16 апреля 2020, 12:32
              Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
              Текст: Иван Абакумов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «СМИ, которое зависит от администрации Трампа, ее же и критикует. Это парадокс современного американского бытия и признак глубокого раскола политической элиты», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал возмущение Дональда Трампа позицией государственной радиокомпании «Голос Америки», которая, по словам президента, говорит «ужасные вещи» о США.

              «Трамп возмущен тем, что «Голос Америки» транслирует критику администрации Белого дома. Это лишнее подтверждение того негативного настроя, который есть у всех ведущих СМИ США, за исключением Fox News», – сказал глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

              Он напомнил, что американская либеральная элита давно ведет совместную борьбу против Трампа. «К примеру, накануне в Washington Post вышла публикация, лейтмотив которой был следующим: «Мы не поддерживаем Джо Байдена, но Трампа на выборах надо провалить», – отметил сенатор.

              «Голос Америки» в этом плане отличается от Washington Post лишь тем, что радиокомпанию финансирует правительство США. Получается, что СМИ, которое зависит от администрации Трампа, ее же и критикует. Это парадокс современного американского бытия и признак глубокого раскола политической элиты. Мы видим ситуацию затяжной политической гражданской войны, которая вряд ли закончится в ближайшее время», – констатировал Пушков.

              Ранее во время пресс-конференции в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская государственная радиокомпания «Голос Америки» говорит «ужасные вещи» про США.

              Американский лидер также выразил недовольство Демократической партией, которая уже два года не дает Сенату США утвердить Майкла Пэка главой Совета управляющих по вещанию – головной организации, в ведении которой находится «Голос Америки».

              Напомним, в 2019 году США потратили на пропаганду внутри России более 2 млрд рублей. Речь шла о бюджете редакций, которые работают на русском языке: «Голосе Америки», «Радио Свобода» и «Настоящем времени», которые финансируются американским Агентством по глобальным медиа.

              Политолог Алексей Мартынов, комментируя газете ВЗГЛЯД рост финансирования США на пропаганду внутри России, отмечал, что «на Западе возлагают большие надежды на пропагандистское вещание с целью влияния на внутриполитические процессы в России».

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............