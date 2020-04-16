Водитель погиб при падении фуры в Неву

Водитель погиб в результате падения грузового автомобиля в Неву в Выборгском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

«Около 5.55 16 апреля на Выборгской набережной, 37 в результате ДТП произошло падение грузового автомобиля в акваторию реку Большая Нева. Прибывшим спасателям удалось зацепить прицеп у дома 41, тягач с водителем затонул. Водолазы извлекли тело погибшего водителя из кабины», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ведутся работы по извлечению фуры из воды.