Россия вышла на второе место в мире по числу тестов на коронавирус

Россия заняла второе место в мире по количеству проведенных тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«По состоянию на 15.04.2020 проведено более 1,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В России за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом (2774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах

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