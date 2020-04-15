Московские дороги сузили в целях безопасности

Проезжие части в Москве сужены для обеспечения безопасности сотрудников ДПС и водителей, сообщили в столичном главке МВД.

«В целях обеспечения контрольных мероприятий принято решение о сужении проезжих частей в целях соблюдения мер личной безопасности сотрудников ДПС и участников дорожного движения при проведении разъяснительной работы», – передает РИА «Новости» сообщение столичного главка.

Подчеркивается, что с 15 апреля изменен формат проверки оснований на въезд в Москву. Сотрудники ДПС будут проверять наличие электронных цифровых пропусков и у водителей, и у пассажиров, но в случае с такси проверять будут только пассажиров. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

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