Стало известно о россиянине, осужденном в Эстонии за сотрудничество с ГРУ

Проживающий в Эстонии россиянин Сергей Кондрат в прошлом году был приговорен к пяти годам тюрьмы за сотрудничество с ГРУ, следует из доклада эстонской полиции безопасности.

Утверждается, что Кондрат сотрудничал с ГРУ с 2006 года. Его арестовали в мае 2019 года. Он работал электриком, но, как считает Полиция безопасности, это были лишь прикрытие для сбора информации о государственно важных объектах Эстонии, передает ТАСС.

В августе Кондрата приговорили к пяти годам тюремного заключения за «ненасильственные действия, совершенные иностранцем против независимости и суверенитета Эстонской Республики».

Посольство России в Эстонии не прокомментировало эту информацию.

Также в докладе указывается, что в марте 2019 года обвинили в сотрудничестве с ФСБ жителя страны Дмитрия Козлова. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам заключения.

Кроме того, известно, что экс-сотрудник Полиции безопасности Эстонии Владимир Куликов в сентябре приговорен к 5 годам тюремного заключения по обвинению в сотрудничестве с ФСБ.