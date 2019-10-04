Экс-сотрудника спецслужб Эстонии приговорили за «шпионаж» в пользу России

Бывшего сотрудника полиции безопасности Эстонии (КаПо) Владимира Куликова, задержанного в марте 2019 года, приговорили к пяти годам тюремного заключения за «сотрудничество» с российскими спецслужбами, сообщили в генпрокуратуре страны.

Куликова приговорили к пяти годам тюрьмы в сентябре 2019 года, приговор вступил в законную силу. При этом детали обвинения не разглашаются, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

Отмечается, что признаков государственной измены, о возможности которой сообщалось в апреле, выявлено не было.

Куликов уволился из КаПо в 2012 году из-за полученной на службе травмы. Ему рекомендовалось не посещать Россию из-за возможного интереса к нему российских спецслужб.

Однако он пренебрег этой рекомендацией, и в России с ним якобы связались сотрудники спецслужб.

Мужчину задержали в Эстонии в марте, тогда же его арестовали.

Известно, что во время работы в КаПо Куликов был награжден орденом Орлиного креста и один раз признавался сотрудником года. После ухода из полиции безопасности он работал тренером по дзюдо.

Напомним, в апреле жителя Эстонии Дмитрия Козлова приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за «сотрудничество» с ФСБ России.

До этого, в феврале, в Эстонии были осуждены двое «русских шпионов» – Дениса Метсаваса приговорили к 15 годам и шести месяцам заключения, Петра Волина – к шести годам.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как образцово-показательный офицер эстонской армии Метсавас превратился в «агента ГРУ».

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