Штамм коронавируса из США привезли в Россию для создания вакцины

Одна из российских компаний ввезла в страну из США штамм нового коронавируса COVID-19 для проведения исследований и создания вакцины, сообщила пресс-служба таможни.

«В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции 2019-nCoV российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в Московский регион вирусные частицы», – передает РИА «Новости» сообщение таможни.

Там пояснили, что декларация на штамм была подана удаленно в Центр электронного декларирования Томской таможни 10 апреля 2020 года. Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23х0,6 миллилитров и весили 88 граммов. В связи с тем, что для транспортировки и хранения необходима температура 2-8С, продукция располагалась в термоконтейнере, заполненном хладоэлементами. Вместе с контейнером груз весил 4,5 килограмма.



«По законодательству на регистрацию декларации отводится один час, а на выпуск товара – один рабочий день, следующий за днем регистрации декларации. Но, понимая первоочередность оформления такого рода товаров, инспекторы Томской таможни зарегистрировали декларацию, проверили соблюдение запретов и ограничений, документы, на основании которых она заполнена, и выпустили товар меньше чем за час. Это второй случай декларирования вирусных частиц в Томской таможне. Первая такая декларация была выпущена 30 января 2020 года», – рассказали в таможне.

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