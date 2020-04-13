В Москве отменили салют в честь освобождения Вены

В столице из-за коронавируса отменили праздничный салют в честь освобождения Вены советскими войсками, который должен был пройти в понедельник на Поклонной горе, сообщила пресс-служба Минобороны.

«В связи введением в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в городе Москве режима повышенной готовности и ограничений на передвижение граждан и транспорта праздничный салют 13 апреля на Поклонной горе в ознаменование памятной даты освобождения столицы Австрии Вены от немецко-фашистских захватчиков отменен», – приводит сообщение военного ведомства РИА «Новости».

Ранее в ВОЗ заявили, что рост социальных контактов в Москве на прошлой неделе привел к необходимости введения новых мер, чтобы люди тщательнее соблюдали требования самоизоляции.

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