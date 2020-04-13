Вирусолог сказал, когда надо надевать медицинскую маску

Медицинскую маску в качестве одного из средств профилактики заражения следует носить при выходе из дома и посещении общественных мест, рассказал российский вирусолог Анатолий Альштейн.

«Маску обязательно носить, когда вы на улице сталкиваетесь с чужими людьми. Внутри квартиры, когда рядом ваши родственники и вы уже с ними обменялись, чем могли, вряд ли имеет значение ношение маски. А когда вы на улице или приходите в какое-либо учреждение или магазин, тогда маска вам немного помогает. Уменьшает ваши шансы заразиться», – сказал эксперт ФАН.

Вирусолог отметил, что для защиты от коронавируса недостаточно одного ношения маски.

«Вирус может быть на поверхностях. Он попадает на руки, и вы его потом несете на лицо. Поэтому важно постоянно придерживаться правил гигиены: мыть руки, обрабатывать их дезинфектантом. Делать это в случаях, когда вы находитесь где-то, трогаете дверные ручки. Хорошо носить с собой флакончик с дезинфектантом и время от времени руки протирать. Это может дать защиту. Некоторые считают, что это даже важнее, чем ношение масок», – пояснил Альштейн.

При этом маску следует носить не дольше трех часов, после этого она уже не эффективна.

Ранее эксперты ВОЗ предупредили, что использование масок при игнорировании других мер профилактики коронавируса повышает риск заражения.

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