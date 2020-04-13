Французский актер Морис Барье умер от коронавируса

В возрасте 87 лет от коронавирусной инфекции скончался французский актер Морис Барье, снимавшийся с Аленом Делоном, Жан-Полем Бельмондо и Пьером Ришаром.

«Морис Барье, известный благодаря множеству ролей второго плана в кино и театре... умер в эти выходные от коронавируса в возрасте 87 лет», – цитирует газету Figaro РИА «Новости».

Барье снялся в десятках кинокартин. Он сыграл агента Шаперона в киноленте «Высокий блондин в черном ботинке», снимался в фильме «Папаши», играл комиссара полиции в «Беглецах».

Ранее от осложнений на фоне коронавируса в возрасте 69 лет умер американский актер Марк Блум, известный по сериалу «Клан Сопрано» и фильмам «Свидание вслепую» и «Крокодил Данди».

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