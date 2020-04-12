Россия преодолела имбирный кризис

Имбирный кризис в России преодолен, цены на этот продукт снижаются с 3-7 тысяч до 400-700 рублей за килограмм, сообщила ФАС.

Ведомство отмечает, что резкий скачок цен вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, а также распространением сведений о якобы способности имбиря помочь в профилактике и лечении COVID-19, передает «Интерфакс».

«Это, в свою очередь, повлекло ажиотажный спрос на товар и установление некоторыми магазинами ценника в диапазоне 3-7 тыс. рублей за 1 кг. Преодолеть его удалось благодаря рыночным механизмам. Федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, установив на него справедливую рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 рублей за 1 кг», – говорится в заявлении ФАС.

Ожидается, что к этой стоимости вскоре придут и мелкие розничные продавцы.

8 апреля сообщалось, что импорт в Россию имбиря в начале апреля из-за коронавируса вырос в 12 раз.

Ранее в ФАС поступили жалобы от россиян на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.