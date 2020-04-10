В больницах Германии пожаловались на нехватку лекарств для пациентов с коронавирусом

В Германии больницы жалуются на нехватку ряда медикаментов, которые используются при лечении тяжелобольных пациентов с коронавирусом, сообщает издание Der Spiegel.

В первую очередь наблюдается дефицит тех средств, которые применяются врачами при вентиляции легких. Особенно серьезные проблемы возникли с поставками средств для наркоза пропофол и изофлуран, а также обезболивающего суфентанил и успокоительного мидазолам, сообщает ТАСС.

«Ничего не получить, наши запасы заканчиваются. Ситуация действительно драматичная», – заявил директор больничной аптеки при университетской клинике Аугсбурга Вольфганг Кеммерер.

По данным издания, фармацевтическому концерну Baxter пришлось заявить в Федеральный институт лекарств и медицинской продукции (BfArM) в Бонне о нехватке пропофола и изофлурана.

В компании отметили, что это стало «следствием резко возросшей в последние недели потребности на фоне пандемии коронавируса», при этом сейчас не видно конца напряженной ситуации с лекарствами. Компания просит BfArM отказаться в апреле от заказов вышеназванных лекарств.

Напомним, число людей с положительным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1,5 млн, более 92 тыс. человек умерли. Газета ВЗГЛЯД ответила на вопрос, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

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