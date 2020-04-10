Украина назвала сроки приостановки импорта электроэнергии из России и Белоруссии

Импорт электроэнергии из России и Белоруссии на Украину не будет осуществляться с 12 по 30 апреля в связи с пандемией коронавируса, сообщила компания-оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго».

«Аукционный комитет сообщает об ограничении пропускной способности с 12 апреля по 30 апреля 2020 года по направлениям Россия – Украина, Белоруссия – Украина, Украина – Белоруссия и Украина – Россия до 0 МВт», – приводит ТАСС сообщение компании.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение ограничить коммерческий импорт электроэнергии из стран, которые не являются сторонами Энергетического договора на период пандемии коронавируса.

В марте сообщалось, что Киев ведет переговоры с Россией и Белоруссией о возможности экспорта украинской электроэнергии, однако пока получает отказ.