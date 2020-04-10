Врачей в Москве бесплатно поселили в отелях около больниц

Медицинскому персоналу Москвы, который борется с распространением новой коронавирусной инфекции, предоставили бесплатное проживание, питание и другие услуги в столичных отелях вблизи объектов здравоохранения, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Московские врачи сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Во многом благодаря их самоотверженной работе удается сдержать возникновение пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Наш долг – обеспечить им максимально комфортные условия для работы и восстановления в этот непростой период. В московских гостиницах, в которых будут размещаться врачи, им создадут все необходимые условия», – приводит его слова ТАСС.

Проживание медиков в отелях позволит оградить их родных и близких от риска заражения, а также позволит восстанавливать силы в комфортных условиях.

Столичные отели ответственно подошли к ситуации с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, вся гостиничная инфраструктура полностью выполняет все предписания санитарных служб, касающихся мер безопасности, сказал Немерюк.

Столичные гостиницы, в которых будут размещаться врачи, усиливают меры безопасности и дополнительно оснащают свои площади средствами дезинфекции.

За минувшие сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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