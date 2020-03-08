В России зарегистрировали три новых случая заболевания коронавирусом

В России зарегистрированы три новых случая заболевания коронавирусом, все заразившиеся посещали в последние две недели Италию, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В сообщении указано, что «за последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции (...) один случай в Калининградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области», передает РИА «Новости».

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Италию в последние две недели.

Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Отмечается, что круг лиц, с которыми контактировали новые заболевшие коронавирусом, определен. В данный момент ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение, «проводится их лабораторное обследование».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что паника вокруг распространения новой коронавирусной инфекции является раздутой, поскольку принимаемые меры были бы аналогичными, если бы существовала угроза эпидемии гриппа, а не заболевания COVID-19.

Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу. Кроме того, на интернет-портале мэра российской столицы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД