В Болгарии зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом

Два первых случая заражения коронавирусом нового типа подтверждены в Болгарии, сообщило Болгарское телеграфное агентство.

По его данным, информация о случаях инфицирования была подтверждена начальником национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии Венциславом Матафчийски в ходе брифинга в Совете министров, передает ТАСС.

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Напомним, в субботу ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на 7 марта, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека. При этом более 80% случаев заболевания зарегистрировано в Китае, где за прошедшие сутки число излечившихся от коронавируса в 17 раз превысило число заболевших.

По мнению ученых, вирус COVID-2019 разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.

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