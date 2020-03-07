В Сирии бензовоз столкнулся с пассажирскими автобусами, много жертв

В Сирии произошло ДТП с участием бензовоза и двух автобусов, погибли 30 человек.

«Бензовоз столкнулся с двумя пассажирскими автобусами и другими автомобилями на трассе Дамаск – Хомс, в результате погибли 30 человек», – сообщила радиостанция Sham FM со ссылкой на источник в полиции провинции Дамаск, передает РИА «Новости».

Несколько человек получили ранения, их число не сообщается.

В январе 2019 года в Латвии произошло столкновение бензовоза и грузового автомобиля минобороны Эстонии, в результате аварии пострадали боеприпасы, которые вез грузовик.