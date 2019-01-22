Грузовик с боеприпасами из Эстонии и бензовоз столкнулись в Латвии

В Латвии произошло столкновение бензовоза и грузового автомобиля минобороны Эстонии, сообщила представитель военного ведомства Латвии Сандра Брале.

ДТП произошло недалеко от Рижской ГЭС. Машины столкнулись на Рижской окружной дороге Саласпилс – Бабите.

По словам Брале, боеприпасы не повреждены, передает РИА «Новости».

При этом Delfi со ссылкой на Latvijas Valsts celi пишет, что боеприпасы «были немного испорчены, при этом не причинив вреда окружающей среде».

В полиции сообщили, что пострадали два человека.