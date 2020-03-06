Выписку эвакуированных с круизного лайнера в Японии россиян опровергли

Трое зараженных коронавирусом россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Японии, остаются в больнице под наблюдением врачей в Казани.

«Трое заболевших россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, продолжают находиться под контролем врачей в Республиканской клинической инфекционной больнице министерства здравоохранения республики Татарстан», – пояснили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

Ранее в штабе сообщали, что пассажиров лайнера выписали из больницы.