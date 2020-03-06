В России создали систему, не позволяющую водителю заснуть

Ученые из Университета ИТМО и Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН создали облачную систему контроля водителей для обеспечения безопасности на дорогах.

Описание разработки было опубликовано в журнале IEEE Sensors Journal.

С помощью камеры смартфона и специального приложения DriveSafely система собирает информацию о физическом состоянии водителя и его манере вождения и передает в облачное хранилище, где данные обрабатываются, передает РИА «Новости».

На первом этапе работы приложение подстраивается под индивидуальные особенности водителя и транспортного средства путем анализа видеопотока с камеры смартфона. Оно также на статистической основе учится различать сужения глаз, вызванные сонливостью и ярким светом встречных фар. Если приложение выявило критически низкую степень открытости глаз, оно может разбудить водителя звуковыми сигналами.

С помощью анализа информации с сенсоров акселерометра и полученных координат, система также отмечает слишком резкие повороты и другие признаки агрессивного вождения. Подобное поведение может говорить о повышенном уровне стресса автолюбителя, что угрожает безопасности всех участников движения. Система функционирует одновременно с приложением для навигации и не мешает просмотру водителем маршрута.

Собранные данные передаются в облачную систему, где они хранятся и анализируются. По мнению разработчиков, система может быть полезна как самим водителям, так и транспортным компаниям, а также структурам, осуществляющим контроль на дорогах и страховым компаниям.

Новая система имеет целый ряд преимуществ по сравнению с существующими системами помощи водителю ADAS. Во-первых, она намного проще для внедрения, так как требует только установки приложения на смартфон, а во-вторых она обеспечивает обработку данных для каждого водителя персонально, исходя из уникальных параметров его внешности и привычек за рулем.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что сонного водителя по опасности можно приравнять к пьяному.