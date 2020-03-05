В Казахстане задержали контрабандистов оружия из России

В Казахстане задержаны участники транснациональной преступной группировки, причастной к поставкам огнестрельного оружия из России, сообщили в комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«В Акмолинской области КНБ Республики Казахстан пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России», – передает RT сообщение КНБ.

Уточняется, что у задержанных изъяты 11 пистолетов и более 1 тыс. 300 патронов к ним.