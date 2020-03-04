Трамп «многое запланировал» относительно Венесуэлы

У властей США «многое запланировано» относительно Венесуэлы, сказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Трамп заверил, что США «всегда с Венесуэлой» и «делают многое». Президент США заявил, что его страна выступает «на стороне страдающих жителей Венесуэлы, а также Кубы и Никарагуа», передает ТАСС.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат выступать против правительства Венесуэлы.

В январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента республики, а США и ряд других стран его поддержали.

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