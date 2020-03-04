Дамаск отреагировал на прибытие американских чиновников в Идлиб

Министерство иностранных дел Сирии отреагировало на прибытие официальных лиц администрации США в Идлиб.

«Прибытие ряда ответственных лиц США нелегальным образом в провинцию Идлиб на территорию Сирии – это не что иное, как подтверждение того, что американская администрация считает себя выше международного закона и резолюций ООН, которая привержена суверенитету стран и невмешательству во внутренние дела», – заявили в сирийском МИД, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство САНА.

Такие действия, по мнению Дамаска, подтверждают «разрушительные намерения» США в Сирии.

«Сирия категорически осуждает воровское поведение американской администрации и турецкого режима», – отмечается в заявлении.

Ранее стало известно о сращивании постов Турции и позиций террористов в Идлибе. Кроме того, Турция намерена разместить в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны.