Минпросвещения исключило возможность дистанционной сдачи ЕГЭ

Министр просвещения Сергей Кравцов исключил возможность проведения в этом году единого госэкзамена в онлайн-формате.

«Наверное, это не в этом году. <...> Скорее всего, мы дождемся, когда закончится эта ситуация», – передает ТАСС ответ Кравцова на вопрос, будут ли экзамены проводиться в этом году в дистанционном формате.

Ранее Минпросвещения перенесло основной срок сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ), тесты начнутся с 8 июня.