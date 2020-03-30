В Москве умерла 84-летняя пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась 84-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус. У женщины также был сахарный диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в столице.

«В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – сообщает штаб.

Отмечается, что 84-летняя пациентка находилась на искусственной вентиляции легких. Кроме того, она страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний.

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За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Выздоровели 66 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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