Гулявших на улице без одежды детей изъяли из семьи мигрантов в Красноярске

Сотрудники полиции в Красноярске нашли семью, в которой мужчина шел с двумя раздетыми маленькими детьми по улице. Две девочки шести и двух лет изъяты из семьи, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее в Сети появилось видео, на котором полностью одетый мужчина ведет по снегу двух маленьких девочек без верхней одежды, сапог и шапок. Как утверждают местные жители, дети появляются в таком виде на улице регулярно, видео опубликовал «ТВК Красноярск».

Сотрудники полиции после публикации видеозаписи начали проверку. «Инспекторы ПДН установили, что в семье, которая приехала из ближнего зарубежья, воспитывается трое несовершеннолетних. В то время как мама кормила грудного ребенка, старшие дочери 6 и 2 лет выбежали на улицу без верхней одежды и обуви, где и были обнаружены одним из родственников, который повел их домой», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Однако инспекторы по делам несовершеннолетних проверили условия проживания детей и признали их неудовлетворительными. У детей практически отсутствует одежда и обувь, продуктов питания явно недостаточное количество. Дети не состоят на учете ни в одном медучреждении, а их мать находится на территории страны незаконно. Отмечается, что семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов, жалоб на них не поступало.

«В настоящее время старшие дети изъяты из семьи и помещены в специальные учреждения. На мать и отца составлен протокол по ч. 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Проинформированы органы опеки. Сотрудниками подразделения по вопросам миграции в отношении женщины составлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил режима пребывания в Российской Федерации», кроме того материалы переданы в Советский районный суд для рассмотрения вопроса о дальнейшем пребывании женщины на территории Российской Федерации», – уточнили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

В январе полиция Читы задержала 37-летнего мужчину, который вместе с четырьмя детьми жил в разрушенном доме без каких-либо удобств. Многодетная семья ютилась на полу в одной из комнат почти разрушенного дома, в морозы грелась у костра и готовила еду на огне.