Президента Финляндии пригласили на 75-летие Победы в Москву

Президент Финляндии Саули Ниинисте приглашен на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Москве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«В этом году у нас еще несколько очень значимых юбилеев, в том числе отмечаемое в декабре столетие установления дипломатических отношений. Ну, и Великий праздник – 9 мая мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Как вы знаете, президент Ниинистё имеет приглашение президента (России Владимира) Путина принять участие в этих торжествах», – передает РИА «Новости» слова Лаврова в начале переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, которые проходят в Доме сословий.

Кроме того, Лавров выразил признательность своему коллеге за приглашение, за возможность продолжать диалог и рассчитывает на проведение продуктивных переговоров.

Глава МИД также рассказал Хаависто о его встрече с Ниинисте во вторник.

«Сегодня на встрече с президентом Финляндии мы подтвердили нацеленность наших отношений на продвижение добрососедства, доверительного диалога и обсудили график предстоящих контактов президентов Путина и Ниинисте», – сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что в Москву на День Победы приедет также глава КНР Си Цзиньпин и Великий герцог Люксембурга Анри.

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