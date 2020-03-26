Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, недавно снова забеременевшая, сообщила, что потеряла ребенка.

«Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание», – написала она в своем Instagram.

Она также отметила, что все равно продолжит принимать участие в акциях помощи беременным и матерям.

В середине марта Симоньян сообщила, что снова беременна – всего через четыре месяца после предыдущих родов.

Симоньян родила дочь осенью 2019 года. Девочку назвали Маро, она появилась на свет в 00.17 в субботу, 19 октября. Это третий ребенок Симоньян и Кеосаяна: в августе 2013 года у них родилась дочь Марьяна, в сентябре 2014-го – сын Баграт.