Польше предрекли потерю 47 млрд долларов из-за украинских мигрантов

Закрытие границ может обернуться для польской экономики, которая зависит от мигрантов с Украины, потерей 47 млрд долларов, пишет Bloomberg.

В польском строительном секторе занято 400 тыс. человек, на него приходится 8% ВВП страны. Сейчас он сталкивается с беспрецедентной проблемой – из-за оттока украинской рабочей силы в связи с коронавирусом, пишет Bloomberg.

Отмечается, что польские строительные компании вынуждены замораживать проекты. Минфин страны ожидает сокращения экономики в этом году на 1%.

«Отсутствие рабочих приведет к значительному снижению производительности отрасли», – говорится в открытом письме к правительству Польской ассоциации строительных работодателей.

Около 20% украинских рабочих уже отправились домой и не вернутся, пока не будут открыты границы. По некоторым оценкам, в Польше работают около 2 млн украинцев.

На прошлой неделе в Польше в связи с распространением коронавируса ввели режим эпидемии.

Правительство страны также издало распоряжение о закрытии всех государственных границ страны и запрете въезда иностранцев.

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