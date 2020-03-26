Глава Alibaba поблагодарил Россию за помощь Китаю в разгар пандемии

Основатель Alibaba Джек Ма во время телефонного разговора с главой Минобороны Сергеем Шойгу отметил, что был глубоко тронут помощью, которую Россия оказала в период развития пандемии коронавируса в Китае, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Джек Ма также подчеркнул, что помогает России сейчас и готов продолжать эту работу в знак глубокого уважения и дружеских отношений с главой российского военного ведомства. Шойгу, в свою очередь, поблагодарил предпринимателя за переданный груз – 1 млн масок и 200 тыс. тестов на коронавирус, передает РИА «Новости».

«Вы являетесь настоящим другом нашей страны! Мы признательны за ваши бескорыстные усилия по содействию в борьбе с коронавирусом. Я не только ценю наши дружеские отношения, но и дорожу ими», – подытожил Шойгу.

Напомним, новая коронавирусная инфекция вспыхнула в Ухане. В целях борьбы с пандемией Минобороны обещало построить 16 инфекционных центров до 15 мая

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