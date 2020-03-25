Онищенко оценил решение властей Москвы лечить легкую форму коронавируса на дому

Взгляд
25 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
Разделы

Пандемия вернула мир к традиционной энергетике

Вирус убивает уголь и зеленую энергетикуФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Коронавирус и действия ОПЕК+ вносят тектонические изменения в глобальный энергорынок. Самый дешевый источник энергии – уголь – неожиданно стал самым дорогим ископаемым в мире. А супердешевая нефть и газ угрожают похоронить возобновляемые источники энергии. Как будет выглядеть мировой энергетический рынок после окончания пандемии? Подробности...
Перейти а раздел…

В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государствомФото: РИА Новости
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп поставил на кон судьбу Америки

Если Трамп ошибся, для него как для политика все будет конченоФото: JOSHUA ROBERTS/Reuters
Несмотря на резкое ухудшение ситуации с коронавирусом в США, Дональд Трамп объявил о скором ослаблении, а впоследствии и полной отмене всех карантинных мер. Эта стратегия уже получила название «переоткрытия Америки», но многие уверены, что президент тем самым ведет страну к пропасти. У капитанов экономики другое мнение. Что победит − цена акций или ценность человеческих жизней? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Главный бренд России – это армия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия вновь примером своих военных – не громкими словами, а конкретным делом – напоминает миру, в чем она видит высший смысл существования собственной армии: приходить туда, где плохо, страшно и опасно – и там помогать, спасать и защищать. Подробности...

Негры на службе Ходорковского

Максим Соколов, публицист
Не все пишут блог-секретари, порой к клавиатуре прорывается сам Михаил Борисович, и тут мы видим неграмотное письмо весьма некультурного человека, причем периодически устраивающего простодушную распальцовку: «Моргала выколю! Рога пообломаю!» Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Скажем польским писакам спасибо

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Польские писаки наглядно показали, зачем нужны поправки в российскую Конституцию и почему они нужны срочно, именно сейчас, в это сложное для страны время. Всем скептикам убедительно продемонстрировано – в Основном законе страны необходим предельно строгий запрет на любые переговоры, затрагивающие нерушимость российских границ. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Чем знаменитости занимаются на карантине

    Олимпиады не будет

    Шесть идей, как развлечь себя на карантине

      Перейти а раздел…

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...

      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
      Подробности...

      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658 человек
              Матвиенко доложила Путину о дефиците масок и антисептиковРоссия предложила США помощь в борьбе с коронавирусомПоявилось видео полета Су-57 на предельных режимахДомогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
              Диетолог рассказал, как стоит питаться во время самоизоляцииПариж признал провал действий ЕС перед пандемией коронавирусаВрач рассказал о заболеваемости коронавирусом у беременныхТанк Т-95 на Западе назвали «кошмаром НАТО
              Генетик объяснил причину высокой смертности от коронавируса в ИталииЗаразившаяся коронавирусом студентка из США назвала неожиданный симптомГалкина рассмешил диалог Ивлеевой с Джаредом ЛетоЛидеру «Руки вверх!» после обычного ушиба «отрезали половину тела»

              Главная тема


              Трамп поставил на кон судьбу Америки

              новое заболевание


              В Китае заявили о смерти человека от хантавируса

              гиперзвуковая ракета


              Россия ускорила испытания «Циркона»

              особенность менталитета


              Соловьев: Такая уж у России судьба – спасать человечество

              Видео

              победа «антимайдана»


              Зеленский начинает резко менять политический курс Украины

              особый случай


              Дело инфекциониста Санниковой раскололо медицинское сообщество

              «деньги с вертолета»


              Чем опасна массовая раздача наличных в борьбе с кризисом

              Пандемия коронавируса


              В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

              Евросоюз рассыпался


              Владимир Добрынин: Вроде бы еще евро, но уже не союз

              Паника быстрее вируса


              Александр Малькевич: Достаточно чиркнуть «фейковой спичкой»

              Нефтяной рынок


              Геворг Мирзаян: Кто победит в нефтяной войне

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?

              Онищенко оценил решение властей Москвы лечить легкую форму коронавируса на дому

                 25 марта 2020, 12:10
              Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Это вполне оправданная мера. Ведь всех людей с подозрением на грипп не госпитализируют», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал решение властей Москвы позволить пациентам с легкой формой коронавируса лечиться на дому.

              «Это вполне оправданная мера. Такая практика существует. Учитывая, что заболевание коронавирусом более чем в 90 % случаев протекает в легкой или в среднетяжелой форме, это вполне допустимо», – сказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.  

              Он провел аналогию с гриппом, отметив, что не все пациенты с подозрением на грипп подлежат госпитализации. С этим согласен и заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ им. И. М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

              «Если у человека легкая форма коронавируса, то почему его не оставить дома, ведь грипп в такой же форме лечат. А он гораздо более заразный и опасный для здоровья», – сказал Зверев газете ВЗГЛЯД.

              «Граждане, исходя из собственных личных мотивов, заинтересованы как можно быстрее выздороветь, при этом сохраняя свои деловые качества. Например, офисные сотрудники могут работать из дома, предприниматели могут постоянно находиться на связи с партнерами. В больнице такой возможности нет», – добавил Онищенко.

              «Конечно, если коронавирус выявлен у человека старшего возраста, то его нужно обязательно госпитализировать. Потому что это группа риска. Об этом говорят данные по Китаю и европейским странам», – добавил депутат.

              В то же время Зверев предполагает, что решение столичных властей также связано с желанием «сохранить свободные места в больницах для тяжелобольных пациентов».

              «Да, полагаться на сознательность граждан в плане соблюдения карантина опасно, но другого выхода нет. Все должны проникнуться тем, что происходит. К тому же 70-80 % всего населения так или иначе переболеет коронавирусом. Главное – минимизировать потери и спасти как можно больше тех, кто будет переносить заболевание в тяжелой форме», – подытожил вирусолог.

              Ранее департамент здравоохранения Москвы разрешил заразившимся новой коронавирусной инфекцией лечиться в домашних условиях при легком течении заболевания.

              Согласно тексту документа, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия, если у него фиксируется свободное дыхание, частота дыхательных движений составляет меньше 30, а показатель насыщенности крови кислородом превышает 93%. В случае лечения на дому человеку назначают специальные препараты, патогенетическое лечение и симптоматическую терапию. При несоответствии одного из указанных признаком норме пациент будет госпитализирован.

              В больницу положат и тех, кто старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, беременных, а также тех, кто живет с членами семьи, принадлежащими категории с высокой степенью риска.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............