Испытания парашютов для корабля Илона Маска завершились провалом

Компания SpaceX Илона Маска провела неудачные испытания парашютов для пилотируемого корабля Crew Dragon, на котором астронавты будут летать на МКС, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.

Как отмечает сайт со ссылкой на комментарий SpaceX, проблемным стал один из завершающих тестов парашютов, использующихся при приземлении Crew Dragon.

В ходе испытания макет возвращаемого аппарата корабля, прикрепленного тросом к вертолету, должны были сбросить с определенной высоты. Однако при подъеме вертолета макет потерял стабилизацию и был аварийно сброшен на очень низкой высоте, не предполагавшей срабатывания парашютной системы. В результате макет разбился при падении на землю, передает РИА «Новости».

Напомним, испытание парашютной системы для посадочной платформы российско-европейской миссии ExoMars-2020, проведенное 5 августа, потерпело неудачу.

В 2018 году в России был создан макет десантного модуля для международной миссии по исследованию Марса «ЭкзоМарс-2020». В марте 2019 года НАСА провело испытания марсохода, который отправится на Красную планету в 2020 году.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД