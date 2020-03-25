Стало известно о «коронавечеринках» в Краснодаре

В Краснодаре на фоне пандемии COVID-19 проводятся «коронавечеринки», заявил замглавы комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.

«Это такая хайповая история, когда в клубах собирается совершенно точно больше 50 человек, закупаются маски, дефицитные сегодня, гели для рук», – рассказал Кирьянов в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

По его словам, такие мероприятия являются попыткой нажиться на острой ситуации, «не задумываясь ни о чем: ни об окружающих, ни о последствиях».

Во вторник правительство поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры.

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